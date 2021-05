Moon Jae-in, presidente de Corea del Sur, visitó Estados Unidos para reunirse con el presidente Joe Biden y con la vicepresidenta Kamala Harris, quien fue el blanco de críticas luego de estrechar la mano del mandatario en una conferencia conjunta.

La reunión se realizó el viernes pasado en la Casa Blanca. “Disfruté mucho nuestra conversación antes de entrar a esta habitación”, comentó Harris al comienzo de la conferencia.

La vicepresidenta estadounidense aseguró que comparten valores democráticos y económicos, así como la amistad e historia que tienen ambas naciones.

“Apoyamos las ambiciones de Estados Unidos en cuanto a la acción climática, y nos coordinaremos con el país para alcanzar la desnuclearización y establecer la paz permanente en la península de Corea”, expresó el presidente coreano.

Al concluir el mensaje conjunto, Moon Jae-in y Kamala Harris se acercaron para estrecharse las manos. Luego de la despedida, la vicepresidenta se limpió la mano al frotarla contra su pantalón y luego ambos abandonaron la sala.

La imagen se viralizó en Twitter, donde los usuarios tacharon a la demócrata de racista e irrespetuosa.

#KamalaHarris meeting South Korean President Moon today, handshake then instantly wipes her hands on her trousers in such an obvious manner..#NotaGoodLook #WokeKamala pic.twitter.com/MfbZ06PVaP