Kanye West se postulará de nuevo en las elecciones presidenciales de 2024

Los Ángeles (EE.UU.), 4 nov (EFE).- Mientras Estados Unidos y el resto del mundo esperan para ver quién gana la carrera a la Casa Blanca entre Donald Trump y Joe Biden, Kanye West, que en los últimos meses flirteó de manera errática con optar a la Presidencia estadounidense, indicó que ya mira a lo que pueda pasar en cuatro años.

"KANYE 2024". Ese fue el mensaje que escribió en la noche del martes el rapero en su cuenta de Twitter, donde tiene 30.9 millones de seguidores.

Antes de esa publicación, West dedicó la jornada electoral a publicar varias imágenes sobre su cita con las urnas.

Posteriormente compartió un video en el que se veía que había puesto su nombre en la papeleta y también divulgó una fotografía con la tradicional pegatina en Estados Unidos de "yo voté".

The first vote of my life We are here to serve We pray for every servant leader in the c.twitter.com/UWSrKslCt1