Kentucky. Severas inundaciones dejan 3 muertos y miles sin electricidad

Al menos tres personas han muerto y miles están sin electricidad por las inundaciones que sufre Kentucky (EE.UU.), de las "más devastadoras de su historia", por las lluvias torrenciales, informó este jueves el gobernador, Andy Beshear.

En una rueda de prensa, Beshear precisó que una de las víctimas mortales es una anciana de 81 años residente en el condado de Perry. Sobre los otros dos fallecidos se limitó a señalar que uno también vivía en el condado de Perry, mientras que el otro en el de Knott.

El gobernador, del Partido Demócrata, apuntó que las autoridades esperan que la cifra de fallecidos llegue "a los dos dígitos".

Entretanto, miles de personas están sin corriente eléctrica en el estado.

Beshear indicó en su comparecencia que se han registrado 25,111 cortes de electricidad en el estado y que las autoridades trabajan ya en las labores de reparación.

El gobernador advirtió de que este es "un desastre natural en marcha" y que las lluvias van a continuar en algunos puntos de Kentucky, donde en determinadas zonas se espera que caigan en las próximas horas hasta dos y tres pulgadas (más de 5 y 7 centímetros) de agua.

Está previsto que esta noche un equipo de respuesta de la Agencia Federal del Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) comience a trabajar en las áreas afectadas, agregó Beshear, quien explicó que habló hoy con la Casa Blanca para explicar las necesidades del estado.

Anteriormente, Beshear declaró el estado de emergencia y activó a la Guardia Nacional -un cuerpo militar en la reserva- para ayudar en las labores de rescate.

El canal del tiempo apuntó que un número indeterminado de viviendas ha sido barrido por las lluvias, y en muchos casos el agua ha alcanzado los tejados.

Drone shots of the #Flooding in #Kentucky after it the water has receded several feet. #KyWx pic.twitter.com/UPgp6XRzx4