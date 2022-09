La NASA estrellará esta noche una nave espacial contra un asteroide

¿Si un asteroide viniera contra la Tierra podríamos desviarlo? Eso es lo que intentará probar, este lunes, la sonda DART estrellándose contra uno. El astrofísico español Josep Maria Trigo-Rodríguez, que forma parte del equipo científico de la misión, cuenta a Efe sus claves.

DART es una “misión histórica que busca enseñarnos a desviar asteroides con un método relativamente sencillo y aplicable a asteroides de dimensiones que pensamos que podrían suponer un peligro a relativamente corto plazo”, dice el investigador del Instituto de Ciencias del Espacio del español Consejo Superior de Investigaciones Científica (CSIC).

La misión de Prueba de redireccionamiento de un asteroide binario (DART), de la Nasa y el Laboratorio Johns Hopkins, es un experimento a escala de un asteroide real.

Se pretende probar, de manera pionera, el método del impactador cinético sin carga explosiva, es decir, usar una sonda al estilo kamikaze para lanzarla contra un asteroide y tratar de cambiar ligeramente su órbita.

DART se lanzará a una velocidad de 6,6 kilómetros por segundo contra el asteroide Dimorphos, que orbita a otro llamado Didymos, con el que forma un sistema binario.

El sistema Didymos está formado por dos asteroides, por lo que tiene mayor interés científico, y está catalogado como potencialmente peligroso.

Tonight @NASA will crash an uncrewed spacecraft into an asteroid. On purpose.



Yes, you read that correctly. And no, this is not a movie plot.



The #DARTmission is the world’s first mission to test technology for defending Earth against potential asteroid or comet hazards! pic.twitter.com/XCBtdsgVV0