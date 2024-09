La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, llega a México para investidura de Claudia Sheinbaum Jill Biden lidera la delegación de Estados Unidos que viene a México para presenciar la toma de protesta de Claudia Sheinbaum

US First Lady Jill Biden (C) poses for a picture with US ambassador to Mexico, Ken Salazar (4th L), and Mexico's Foreign Minister, Juan Ramon de la Fuente (2nd R), upon arrival to attend the inauguration of Mexico's President-elect Claudia Sheinbaum at the Felipe Angeles International Airport in Zumpango, State La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, llega a México para la investidura de Claudia Sheinbaum. AFP