"Let's Go Brandon”, el código con el que los republicanos insultan a Biden

Republicanos de alto nivel y algunos ciudadanos que simpatizan con el partido han adoptado un código con el que insultan al presidente Joe Biden desde en aviones hasta en el Congreso de Estados Unidos.

La frase "Let's Go Brandon" podría confundirse con una forma de apoyo para alguien llamado Brandon. Sin embargo, es una forma de ocultar los deseos de los republicanos para el mandatario demócrata: "Que se joda Biden".

Uno de los primeros personajes en utilizar el insulto fue Bill Posey, congresista por el estado de Florida que culminó así un discurso en la Cámara de Representantes a finales de octubre. El legislador Jeff Duncan también llevó el código en un cubrebocas que usó en el mismo recinto.

El gobernador texano, Greg Abbott, también ha difundido la frase en su cuenta de Twitter al hablar sobre la crisis migratoria en la frontera de Estados Unidos con México.

También el polémico senador Ted Cruz, de Texas, se tomó una fotografía en la Serie Mundial con una pancarta con la leyenda "Let's Go Brandon".

Ted Cruz also embracing the “let’s go Brandon” euphemism / a sign that has “FJB” written all over it. pic.twitter.com/fzBZHk9tSd

El insulto se ha popularizado entre los sectores más conservadores del Partido Republicano y entre los políticos que simpatizan con el expresidente Donald Trump. Pero la frase ya salió de los círculos más altos de la política estadounidense.

El pasado viernes 29 de octubre, un piloto de Southwest encendió el intercomunicador del avión y pronunció "Let's Go Brandon". Pasajeros que iban en la aeronave y una periodista de la agencia AP difundieron la acción del trabajador de la aerolínea.

Southwest tuvo que deslindarse de su empleado y afirmó a medios estadounidenses que no aprueba que sus trabajadores externen sus opiniones políticas mientras se encuentran en horario laboral.

La frase con la que ahora los republicanos insultan a Joe Biden tiene su origen en el ámbito deportivo. El piloto Brandon Brown ganó a principios de octubre una carrera de NASCAR en Alabama.

Al ser entrevistado por la cadena NBC, una reportera le dijo a Brown que escuchara a los espectadores mientras emitían gritos para apoyarlo por triunfar en la Serie Xfinity. "Como puedes oír los coros de la multitud 'Let' s go Brandon' (Vamos Brandon)", dijo la periodista.

No obstante, en el video se escucha que el público de la carrera no estaba apoyando al joven piloto, sino insultando al presidente de Estados Unidos. "Fuck Joe Biden" (Jódete Joe Biden), gritaban los espectadores desde las tribunas.

La escena se popularizó y los republicanos prefirieron usar esta frase para mostrar su rechazo al actual mandatario.

"Let's go Brandon" ya se encuentra en memes, eventos deportivos, espectaculares y protestas en diferentes regiones del país.

Chicago’s O’hare International Airport.



“Let’s Go Brandon, please report to G10 to meet your party. Passenger Lets Go Brandon, please report to G10 to meet your party.” pic.twitter.com/jGCAyRRMHw