“Los ricos también lloran” se estrena para el mundo desde Miami

La versión moderna y en serie de la icónica telenovela mexicana “Los ricos también lloran” tuvo este martes su estreno internacional en el legendario hotel Biltmore de Miami, con la presencia de sus protagonistas, el argentino Sebastián Rulli y la mexicana Claudia Martín.

“Mi madre fue la primera que me dejó claro el legado de ‘Los ricos también lloran’. Ella conocía muy bien la historia”, agregó el actor y modelo de 47 años.

La producción original estuvo basada en la radionovela “Cuando se regala un hijo”, de la cubana Inés Rodena. La primera adaptación para la televisión la hizo la propia escritora en 1975 para Venezuela y llevó el nombre de “Raquel”, pero no fue hasta que Televisa en México decidió hacer su propia producción, en 1979, que la historia se transformó en un fenómeno mundial.

El nombre de esa primera versión mexicana fue “Los ricos también lloran”, con los actores Rogelio Guerra y Verónica Castro en los papeles estelares y Rocío Banquells como antagonista. El éxito de la telenovela fue tal que, según Televisa, fue doblada en 25 idiomas diferentes y exportada a más de 120 países.

“Yo no había nacido cuando se transmitió, pero no tengo recuerdo de alguna etapa en mi vida en la que no supiera de Verónica Castro y esa novela. Es parte de nuestra cultura”, confesó su protagonista Claudia Martín, de 33 años.