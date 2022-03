“Los soldados la pasan mucho peor”, dicen ucranianos desde refugios subterráneos

Cuando los niños empiezan a llorar, los adultos entonan canciones folclóricas o les cuentan historias para aliviar sus pesares. La comida y el agua escasean a veces. Todo el mundo sueña con la paz.

Así es la vida en los improvisados refugios surgidos en toda Ucrania, en los que las familias tratan de proteger a los menores y los ancianos, y de crear las mejores condiciones posibles mientras a la distancia se escucha el sonido de balas, misiles y bombas.

Cientos de miles de personas pasaron otra noche en la red de trenes subterráneos en Kiev luego de que volviesen a sonar las sirenas anunciando ataques el domingo. Entre las personas que buscaron refugio figuraron algunos periodistas de la Associated Press que observaron cómo hacen los ucranianos para sobrellevar la guerra que destroza su país.

As Russia-Ukraine war rages for control on ground and air, Civillians take shelter in underground metros and bomb shelters in Kharkiv Subway . pic.twitter.com/Vk1QKmufSC