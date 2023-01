Madonna anuncia una gira mundial para celebrar sus cuatro décadas de carrera

Madonna, la irreverente y provocadora reina del pop, anunció este martes una gira mundial llamada "The Celebration Tour" con 35 conciertos repartidos entre Norteamérica y Europa en la que abordará sus cuatro décadas de carrera.

La gira promete sumergir al público en un "viaje artístico" por la carrera de la cantante desde su primer álbum, "Madonna", de 1983, hasta el más reciente "Madame X", de 2019, incluyendo un homenaje a Nueva York, la ciudad donde comenzó todo, según un comunicado.

La primera fecha es el próximo 15 de julio en el estadio Rogers de Vancouver (Canadá), desde donde partirá hacia otros recintos de gran capacidad en Detroit (5 de agosto), Chicago (9 de agosto), Nueva York (23 y 24 de agosto), Miami (9 de septiembre) y Los Ángeles (27 de septiembre).

