Major y Champ, los perros adoptados de Biden que vivirán en la Casa Blanca

Luego de que Donald Trump se negó a llevar mascotas a la Casa Blanca, el presidente electo Joe Biden retomará la tradición al mudarse con sus dos perros al asumir el gobierno.

Major y Champ, ambos pastores alemanes, serán los nuevos inquilinos de la residencia oficial del presidente de Estados Unidos.

Los últimos animales que albergó la Casa Blanca fueron de la familia Obama. Bo y Sunny, perros de agua portugués, eran la sensación de la población en sus ocasionales apariciones y, al igual que su dueño Barack, están retirados desde 2017.

