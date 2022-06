Mesera ayuda a rescatar a niño maltratado por padrastro en Florida

Un hombre fue condenado por maltrato infantil en contra de su hijastro en Orlando, Florida, luego de ser detenido con ayuda de una mesera que detectó el abuso.

El sujeto visitó el restaurante Mrs. Potato en enero pasado y fue entonces cuando la mesera se percató de un comportamiento inquietante entre el menor, su madre y su padrastro Timothy Lee Wilson.

La trabajadora notó que la pareja le había negado la comida al infante. La mesera intentó preguntarle si algo estaba mal, el padrastro de inmediato le respondió que el niño cenaría en su casa, después de salir del restaurante.

Además, la mujer se percató del comportamiento callado y triste del menor, al igual que un rasguño en la cabeza.

Debido a que no podía hacerle preguntas directas, la mesera le mostró un letrero a espaldas de sus padres en el que le preguntaba si necesitaba ayuda. El niño asintió con un movimiento de cabeza y entonces ella se decidió a llamar al 911.

El padrastro y la madre fueron arrestados por las autoridades de Florida por el maltrato al menor y el hombre fue juzgado esta semana.

UPDATE: The @NinthCircuitSAO announced today that Timothy Lee Wilson was found guilty of 2 counts of False Imprisonment on a Child Under 13, 3 counts of Aggravated Child Abuse w/ a Weapon, 4 counts of Aggravated Child Abuse, & 1 count of Child Neglect. #SeeSomethingSaySomething