Miles de rosas frente al Capitolio; recuerdan a víctimas de tiroteos

Las víctimas de violencia armada en Estados Unidos se han convertido esta semana en 40.000 rosas blancas de seda, repartidas frente al Capitolio en una instalación efímera sobre un problema enquistado, ignorado año tras año por la mayoría de políticos del país mientras las muertes se acumulan.

A Gabby Giffords le cuesta desplazarse por el National Mall, la explanada situada frente al Congreso en el centro de Washington. Hace diez años que una bala le atravesó el cerebro durante un acto político en Tucson (Arizona) y le dejó casi paralizada la pierna derecha.

Pero Giffords sabe lo importante que es fotografiarse entre el mar de jarrones con flores que su organización ha repartido a pocos metros del Capitolio, para homenajear a las 40.000 personas que cada año pierden la vida por la violencia armada en Estados Unidos.

Después del tiroteo de Arizona, Giffords tuvo que abandonar su cargo como congresista demócrata para centrarse en recuperar el habla y la capacidad motora.

GiffordsCourage: As the sun started to set over the Capitol, violist Dorothy Couper played from Bach’s cello suites to honor victims of gun violence, memorialized by white flowers on the National Mall. We hope the Senate listens to the American people an… pic.twitter.com/7tEcYThVMj