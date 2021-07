Muere el caballo más alto del mundo en Wisconsin

Big Jake, un caballo de tiro belga de 20 años, vivía en la granja Smokey Hollow de Poynette, Wisconsin. Valicia Gilbert, esposa del dueño de la granja, Jerry Gilbert, dijo que Big Jake murió hace dos semanas, pero se rehusó a dar la fecha exacta de su muerte cuando The Associated Press la contactó a través de Facebook este lunes.

“Preferimos no recordarlo por una fecha; ha sido un acontecimiento traumático para nuestra familia”, dijo.

Big Jake medía cerca de 2.1 metros y pesaba 1,136 kilos. El libro Guinness de récords mundiales lo certificó como el caballo vivo más alto del mundo en 2010.

Quick trip to Google confirms this was a tall horse. RIP Big Jake pic.twitter.com/7lctVuK6mN