Muere John Aniston, papá de la actriz Jennifer Aniston

John Aniston, el astro galardonado con el Emmy del melodrama “Days of Our Lives” y padre de Jennifer Aniston , falleció a los 89 años.

La hija del actor le rindió homenaje el lunes con una publicación de Instagram. La actriz dijo que su padre falleció el viernes 11 de noviembre, el Día de los Veteranos. John Aniston rindió servicio en la armada de Estados Unidos.

“Querido papá, John Anthony Aniston”, escribió Jennifer Aniston. “Eras uno de los seres humanos más hermosos que he conocido. Estoy tan agradecida de que fuiste directo al cielo en paz y sin dolor. Y en nuestro 11/11 nada menos. Siempre tuviste una sincronía perfecta. Ese número tendrá para siempre un significado más profundo para mí ahora”.

John Aniston también actuó en “Search for Tomorrow”, “The West Wing” y “Gilmore Girls”. Pero era más conocido por su papel de larga duración en “Days of Our Lives” como el patriarca Victor Kiriakis, un antiguo mafioso que funda la poderosa empresa Titan Industries.

En 2017, su trabajo en “Days of Our Lives” le valió una nominación al Emmy a mejor actor de reparto en una serie dramática. Este año recibió un Emmy a la trayectoria en una ceremonia en la que Jennifer Aniston lo homenajeó vía video.

“Es una oportunidad no sólo rendirle homenaje a un verdadero icono del mundo de la televisión diurna, sino también una oportunidad para reconocer los logros de la carrera de un gran y respetado actor, que resulta ser mi papá”, dijo Jennifer Aniston en ese entonces.

John Aniston, cuyo nombre de pila es Yannis Anastassakis, nació en Creta, Grecia, y emigró con su familia a Pensilvania cuando era niño. Se graduó de teatro en la Universidad Estatal de Pensilvania, y comenzó su carrera profesional en la década de 1960, con papeles en “Combat!”, “I Spy” y “The Virginian”.

Aniston se casó dos veces, más recientmente con Sherry Rooney. Tuvo dos hijos, Jennifer y Alexander Aniston, y un hijastro John Melick.