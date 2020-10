Mujer de Texas murió de Covid-19 a bordo de avión

Una mujer residente de Texas murió a bordo de un avión en Arizona, Estados Unidos, a causa de complicaciones de Covid-19, según informaron las autoridades del condado de Dallas.

En el corte del domingo, la oficina de Salud y Servicios Humanos de Dallas reportó tres defunciones adicionales, en comparación con el reporte del sábado. Dos de ellas correspondían a pacientes que habían fallecido mientras estaban hospitalizados, pero otra era el caso de una mujer que murió en un vuelo.

Según informó Clay Jenkins, juez del condado de Dallas, la mujer falleció en julio pasado, pero no se había identificado la causa del deceso hasta este fin de semana.

La pasajera se encontraba a bordo de un vuelo, que estaba en la pista de despegue de un aeropuerto de Arizona, cuando tuvo problemas para respirar. El personal de la aerolínea le ofreció oxígeno, pero la mujer murió.

La persona de aproximadamente 30 años de edad, residente de la ciudad de Garland, tenía "condiciones de salud subyacentes de alto riesgo", según Jenkins.

Las autoridades del estado recibieron en agosto la notificación de que una residente había fallecido en un aeropuerto de Arizona mientras se dirigía a Texas, pero no se reveló en qué aerolínea viajaba ni que la causa había sido la enfermedad de Covid-19.

De acuerdo con el último reporte del Departamento de Servicios de Salud del estado, en Texas hay más de 828 mil casos de coronavirus y más de 17 mil muertes.

NEW: Dallas County Reports 554 New Positive 2019 Novel Coronavirus (COVID-19) Cases and 3 Deaths

592 Total Cases Reported Today Including 38 Older Cases and 38 Probable Cases pic.twitter.com/8XkYAgkk7W