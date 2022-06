Mujer encuentra $36 mil dólares escondidos en su sofá de segunda mano

Luego de obtener un juego de muebles de sala totalmente gratis para su nueva casa, una mujer de California encontró un botín en efectivo de más de $36 mil dólares.

Vicky Umodu obtuvo dos sofás y una silla completamente gratis en una ganga en línea de Craigslist poco después de haberse mudado a su nueva casa en la comunidad de Colton, California.

Durante la búsqueda de los muebles en la plataforma de Craigslist, se topó con una familia que estaba regalando los sofás y la silla en buenas condiciones, al parecer pertenecían a un familiar fallecido.

La mujer sospechó que el anuncio era falso, por lo que se comunicó con la familia para verificar su veracidad.

"Entonces, hice clic en él, y lo primero que se me ocurrió fue esta familia que quería dar un sofá y todo en su juego de dormitorio. Dije que tal vez era un truco, así que los llamé", dijo Vicky en una entrevista.

“Me acabo de mudar y no tengo nada en mi casa. Estaba tan emocionada que los recogimos y los trajimos”, añadió.

Luego de recoger los muebles, regresó a su casa y comenzó a revisar los muebles para acomodarlos cuando hizo el impactante descubrimiento. Sintió uno de los cojines abultado e incómodo, por lo que pensó que era especial o un tipo de cojín térmico.

La mujer dijo que había encontrado varios sobres llenos de dinero en efectivo dentro de una almohada cuando examinaba uno de los muebles, por lo que comenzó a gritar de emoción y de sorpresa, ya que no tenía noción de lo que estaba pasando.

“Estaba tan emocionada que gritaba: ‘Es dinero’” dijo la mujer en una entrevista con el medio local KABC-TV.

Minutos después, cuando reaccionó, volvió a comunicarse con los vendedores para contarles su hallazgo y devolverles el dinero. Debido a su honestidad, la familia le dio una recompensa de $2 mil 200 dólares de los $36 mil que recibieron en su totalidad.

“No esperaba ni un centavo”, dijo Umodu al medio al recibir su recompensa. Agregó que parte del dinero lo usará para continuar amueblando su nuevo hogar con artículos básicos de la cocina.

Tras la devolución, se le preguntó por qué no había conservado el dinero en lugar de regresarlo, a lo que la mujer contestó que no lo necesitaba y sus principios morales no le permitían quedarse con algo que no le pertenecía, en especial los $36 mil dólares.

“Dios ha sido amable conmigo y mis hijos, todos están vivos y bien, tengo tres hermosos nietos, entonces, ¿qué puedo pedirle a Dios?”, agregó.

En una entrevista separada, los familiares del antiguo dueño de los muebles dijeron que había más dinero escondido en sobres dentro de varios objetos que todavía tenían en su poder, pero que tenían pensado regalar en algún momento.