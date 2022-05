Mujer encuentra a caimán de dos metros frente a su casa en Texas

Una mujer se llevó una sorpresa al encontrarse a un inusual invitado frente a su casa ubicada en Texas, ya que un caimán la esperaba en el pórtico.

Este tipo de avistamientos son más comunes en Florida, debido al tipo de ecosistemas que tiene, pero son muy extraños en Texas, que tiene muchas zonas desérticas.

La mujer regresó de unas tranquilas vacaciones el lunes pasado. Sin embargo, al acercarse a la puerta de su vivienda en el condado de Harris, se encontró cara a cara con el reptil gigante.

La residente de Texas quedó impactada al ver al animal y al darse la vuelta para alejarse, el caimán le golpeó la rodilla con la cola, lo que la tumbó al suelo.

Con ayuda de su pareja, la mujer se alejó de la propiedad y llamaron a la Policía del condado de Harris, en Texas.

Al sitio acudieron los cuerpos de emergencia e inmovilizaron al enorme animal para poderlo controlar.

“Los agentes de policía respondieron a un reporte en el 19700 de Bolton Bridge Lane, en referencia a un invitado no deseado, un caimán de ocho pies (2.5 metros)”, escribieron las autoridades en su cuenta de Twitter.

