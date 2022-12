¿Nieve en Florida? Este fenómeno sorprendió a los habitantes en Navidad

Los habitantes de Florida tuvieron una atípica blanca y fría Navidad debido a la caída de copos de nieve derretidos este fin de semana.

Son pocas las ocasiones en las que el estado de Florida llega a tener temperaturas tan bajas. Pero este fin se semana se vio afectado por la tormenta invernal que llegó a Estados Unidos.

En el resto del país, las intensas nevadas dejaron más de 30 muertos y a miles de habitantes sin electricidad. Las mayores acumulaciones de nieve se reportaron en Buffalo, Nueva York.

En Florida, el domingo se tuvo el día más frío desde 1983 en cuidades como Orlando, Tampa, Miami y West Palm Beach.

El Sevicio Nacional de Meteorología (NWS) confirmó que la ciudad de Melbourne registró caída de aguanieve en las zonas de Merritt Island, Viera y Rockledge, en el condado de Brevard.

Usuarios de redes sociales compartieron fotografías y videos donde se observan los pequeños copos sobre los automóviles y los techos de las casas.

Los copos de nieve parcialmente derretidos se acumularon en el suelo, lo que dio la apariencia de tener nieve.

En Miami, donde se llegó al récord de 8 grados, un aficionado de la NFL captó lo que parecía ser nieve afuera del Hard Rock Stadium, antes del inicio del partido entre los Dolphins en contra de los Packers de Green Bay.

Snow? in Miami? It's a Christmas football weather miracle (via @bradxperez ) pic.twitter.com/pXwaKx1qB3

La última nevada registrada en Florida ocurrió en 2010, cuando en zonas como Orlando y Space Coast tuvieron una capa de nieve ligera y aguanieve.

En 1977 también nevó en Miami, cuando un frente ártico llevó bajas temperaturas y nieve hasta el sur de Miami. Ese año en Tampa se reportó una acumulación de hasta 5 centímetros de nieve.

On this date 41 years ago, snow flurries were reported across South Florida, even as far south as Miami and Homestead! pic.twitter.com/5m1jd0glaq