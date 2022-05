Nueva tormenta de arena provoca cierres en aeropuertos y escuelas

Una nueva tormenta de arena golpeó este lunes a Irak, Kuwait y Arabia Saudita; y obligó a cerrar varios aeropuertos y edificios públicos, con más de 1.000 personas afectadas por problemas respiratorios.

Los aeropuertos iraquíes tuvieron que cerrar sus operaciones y pudieron retomar el tráfico durante la tarde.

En el vecino Kuwait el aeropuerto internacional también tuvo que suspender sus vuelos por la tormenta, informó en un comunicado la Dirección de Aviación Civil.

Y por segunda vez en menos de una semana en Arabia Saudita, una espesa nube de polvo cubría la capital, Riad, y sus edificios emblemáticos.



New Photo Thread on the Sand Storm tour today with the famous landmarks ravaged by sand.

A- The um-Alrabiayn fun fair wheel disappears behind a thick sandy wall.

B- The Iconic Old Bridge wrapped by a huge sand storm today. pic.twitter.com/ymeV0ZKLjC