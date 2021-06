Al menos 17 personas resultaron heridas este lunes en Nueva York después de que un autobús de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) chocara frontalmente contra una vivienda en el distrito de Brooklyn.

El accidente tuvo lugar sobre las 14.00 hora local (18.00 GMT) en el cruce de Lincoln Road y Bedford Avenue, en el barrio de Prospect Lefferts Gardens, y según confirmó el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY, en inglés) no corre peligro la vida de ninguno de los heridos.

Shit. RT @NYScanner: BREAKING: At least 17 people injured after bus crashes into apartment building in Prospect Lefferts Gardens, #Brooklyn — cause of crash remains under investigation pic.twitter.com/pd5XWU67HX