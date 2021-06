Las autoridades canadienses informaron este martes que durante los últimos cuatro días más de 100 personas han muerto en la provincia occidental de Columbia Británica a consecuencia de la ola de calor que está castigando el oeste del país.

Las autoridades médicas también advirtieron que la cifra seguirá aumentando mientras se mantengan las condiciones meteorológicas, con temperaturas extremas y elevados índices de humedad.

En un comunicado, Lisa Lapointe, directora forense de Columbia Británica, en la costa del Pacífico de Canadá, señaló que "desde el inicio de la ola de calor a finales de la semana pasada, los servicios forenses han observado un significante aumento de las muertes en las que se sospecha ha contribuido el calor extremo".

Lapointe añadió que normalmente, el número de muertes en los últimos cuatro días debió haber sido de alrededor de 130, pero que del 25 al 28 de junio la cifra de fallecimientos fue en realidad de 233.

#Canada just had a temperature of nearly 50°C (Lytton, 49.6°C)

"Without human-induced climate change, it would have been almost impossible ...as the chances of natural occurrence is once every tens of thousands of years," says @metoffice scientist

Details https://t.co/fb1nIF8wny pic.twitter.com/rxKGmQqZZM