Ola de calor en Estados Unidos; prevén temperaturas de hasta 40°

Gran parte del centro-norte y el sur de Estados Unidos se preparaba el martes para una ola de calor potencialmente peligrosa y fatal, con temperaturas que pudieran alcanzar récords en algunos sitios y que combinadas con la humedad pudieran sentirse como 38 Celsius (100 Fahrenheit) o más.

Se espera que más de 100,000 personas sean afectadas para mediados de la semana y las autoridades advirtieron que los residentes deben beber suficiente agua, permanecer en sus casas cuando sea posible y estar conscientes de los riesgos de las temperaturas elevadas. Fuertes tormentas llevaron aguaceros y fuertes vientos a muchas de las áreas afectadas el lunes y más de 500,000 usuarios seguían sin electricidad para el martes por la mañana.

Advertencias de calor excesivo estaban en efecto para gran parte de Illinois e Indiana, junto con partes del sur de Michigan y el noroeste de Ohio desde el martes por la mañana hasta el miércoles por la noche, dijo el Servicio Nacional de Meteorología.

One of our frequently asked questions is how long will this heat last? With no sign of relief in our 7-day forecast, we decided to check the 8-14 day, 3-4 week, and 3-month outlooks from our friends at @NWSCPC Answer: Welcome to summer! pic.twitter.com/36Ibd4QQ28