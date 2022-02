Ottawa. Policía lanza operativo contra antivacunas para desbloquear calles

La policía canadiense lanzó este viernes una operación de gran envergadura para desbloquear las calles del centro de Ottawa, paralizadas desde hace casi tres semanas por un movimiento de opositores a las medidas sanitarias que obligó al Parlamento a permanecer excepcionalmente cerrado.

La policía, que se desplegó masivamente en las calles de la capital federal, comenzó el viernes pasadas las 8H00 horas locales (13H00 GMT) a realizar detenciones, señalaron periodistas de la AFP.

En un tuit, la policía volvió a aconsejar a los manifestantes que se fueran "de inmediato" y les pidió que permanecieran "en paz".

La policía "desea informarles que, según las leyes provinciales y federales, enfrentan sanciones graves si no cesan en sus actividades ilegales y no retiran inmediatamente sus vehículos y propiedades de todos los sitios de manifestaciones ilegales", señalaba el mensaje.

