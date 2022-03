Ovacionan a Zelenski en Parlamento británico; "nos nos rendiremos", dice

"No nos rendiremos", aseguró este martes el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en el primer discurso de un líder extranjero ante los diputados en la Cámara de los Comunes (baja) del Reino Unido, que le dedicaron una larga ovación.

"I’m very grateful to you Boris, please increase the pressure of sanctions”



Ukrainian President Zelensky urges PM Boris Johnson to “make sure our Ukrainian skies are safe” and recognise Russia as a “terrorist state” https://t.co/pEN7iIJiJm pic.twitter.com/dW4n3llzvY