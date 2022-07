Peluquería de perros es demandada por dejar morir de asfixia a poodle

Una peluquería de perros en Pittsburgh está siendo demandada luego de dejar morir a un perro que ataron por el cuello mientras le cortaban las uñas.

Según los informes, AJ Ross llevó a su mascota Kobe, de la tercera edad, a un servicio de baño y peluquería a una sucursal de PetSmart sin imaginar que le devolverán a su perro muerto.

A través de redes sociales se compartieron imágenes captadas por las cámaras de vigilancia en las que se mostró al perro desvanecerse sobre la plancha debido a que el collar que le pusieron le causó asfixia.

El video mostró a Kobe poniendo resistencia mientras le cortaban las uñas, pero al parecer estaba ansioso porque la correa que le pusieron en el cuello le estaba colapsando la respiración.

Las empleadas del lugar le hicieron hacia atrás las patas para poderle cortar las uñas, lo que hizo que el perro quedara suspendido sobre la mesa, sin la posibilidad de bajar la cabeza o nivelarse a la altura del tubo al que fue amarrado.

Minutos más tarde de que lo ataron, el perro cayó muerto sobre la plancha todavía con la correa ajustada por el cuello. De inmediato, el personal del lugar se dio cuenta que algo estaba mal con él e intentaron despertarlo, pero todo fue inútil.

Su dueña no pudo estar presente durante el servicio ya que, por restricciones covid, se le impidió estar dentro del lugar. La mujer salió a hacer algunas diligencias y cuando regresó, Kobe ya había muerto y sólo se lo entregaron en las manos, pero inicialmente sólo le dijeron que estaba desmayado.

“Él estaba sin vida en mis brazos. No tenía voz. No hubo ningún sentido de urgencia después de que esto sucedió. Me mintieron una vez que lo recogí”, dijo AJ Ross.

El incidente sucedió en 2020, pero las imágenes recientemente salieron a la luz con el objetivo de agilizar una demanda en contra del establecimiento por parte de la dueña AJ Ross.

En una entrevista, la mujer dijo que todavía está traumatizada por lo que le sucedió a su mascota Kobe, de 12 años, tras la visita a la peluquería.

Junto a la demanda, las evidencias podrían conducir a un cambio en el funcionamiento de establecimientos de este tipo en todo el país, según dijo AJ en una publicación hecha en Twitter.

While this has been an extremely traumatizing and emotionally draining process, my hope for justice in this case is inherently connected to truth and transparency. I believe/hope this video will encourage permanent changes to #PetSmart hiring and grooming practices nationwide. pic.twitter.com/FnFKsHJfhi