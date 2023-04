Los cantantes Peso Pluma y Becky G han dado de que hablar por sus últimas presentaciones a dúo en donde no han faltado las risas, los abrazos y miradas de complicidad. Y así lo demostraron en su participación de este 20 de junio en los Latin American Music Awards.

Hassan Emilio Kabande Laija, el verdadero nombre del cantante mexicano, y la cantante mexico-estadounidense, arrasaron con su participación en la arena MGM Grand Garden, en Las Vegas, en donde interpretaron el corrido “Chanel”, un tema de desamor y marcas de lujo, que también presentaron el fin de semana en el festival Coachella.









En su actuación en Las Vegas , Becky G se lució con unos jeans que dejaban ver su figura torneada, mientras que el mexicano, de 23 años se lució con una chaqueta blanca de cuero que resaltaba del resto de su look en negro.

La cantante de 26 años se alzó la noche de ayer con cuatro premios, incluidos los de colaboración del año y mejor colaboración pop/urbana por “MAMIII”, así como mejor colaboración regional mexicana por “Ya acabó” con Marca MP. Para Peso Pluma fue su primera presentación en un escenario como el de los Latin AMAS.

Becky G y Peso Pluma en su presentación en los Latin AMAS, celebrados en Las Vegas.

¿Quién es Peso Pluma?

Peso Pluma está actualmente entre los artistas más escuchados a nivel mundial de Spotify con las canciones “Ella baila sola” con Eslabón Armado y “La bebé (remix)” con Yng Lvcas.

En el top de Spotify en México también tiene los temas “El azul” con Junior H, “PRC” con Natanael Cano y “AMG” con Cano y Gabito Ballesteros, así como “Ella baila sola” y el remix de “La bebé”.

El Peso Pluma es el primer artista mexicano en alcanzar los cinco primeros puestos de Spotify Global. También ha colocado canciones en las listas Hot 100 y Global 200 de Billboard.

El nombre de Hassan es porque sus bisabuelos eran palestinos. “Mis papás son más mexicanos que el nopal”, ha dicho Peso Pluma, quien creció en Jalisco, México.