Pitbulls atacan a muerte a mujer dentro de su casa en Carolina del Norte

Una mujer de Carolina del Norte fue atacada por perros pitbulls hasta dejarla sin vida en el patio trasero de su casa, informaron las autoridades.

La señora, de 46 años, cuidaba un par de perros pitbulls en su casa cuando fue atacada por ellos, mutilada y finalmente asesinada. El fatal accidente sucedió en una comunidad habitacional de Greensboro, Carolina del Norte.

El Departamento de Policía identificó a la víctima como Trena Peed, de 46 años; supuestamente ella no era dueña de los perros, sólo los cuidaba justo en el momento en que fue atacada.

Las investigaciones arrojaron que la mujer había dejado salir a los perros al patio trasero en la madrugada. Momentos más tarde, los vecinos escucharon a la mujer gritando por ayuda con notoria desesperación, mientras que los perros gruñían, por lo que llamaron al 911.

Poco después, llegaron las autoridades a la casa de la mujer, pero para entonces ya era muy tarde, ya que había muerto por mutilación y graves lesiones que le provocaron los dos pitbulls.

Uno de los vecinos que hizo la llamada al 911 dijo: “Está oscuro. Todo lo que se escucha son sus gritos y los perros atacándola. Todo lo que sé es que ellos la atacaron hasta dejarla en la oscuridad”.

Peed no se encontraba sola en la casa, uno de sus hijos se encontraba durmiendo cuando sucedió el ataque y despertó cuando su madre ya había muerto.

A la llegada de las autoridades, uno de los perros recibió un disparo de la policía mientras que el personal de Control de Animales del condado de Guilford capturó al segundo animal para llevarlo a cuarentena.

Otro vecino y amigo de Peed por más de 15 años le dijo a Fox8 que la policía mató a tiros a uno de los perros para detener el ataque, pero la mujer ya estaba muerta.

“Es terrible. Ella fue mutilada hasta la muerte. Eso es terrible. Éramos muy buenos amigos. Ella y mi esposa hablaban mucho juntas. Sólo éramos amigos. Es terrible, incluso si no la conociera en absoluto, no me importa quién haya sido”, declaró.

Hasta las últimas actualizaciones, la policía dijo que estaban en la búsqueda de los dueños de los perros.

La madre de la víctima dijo que Peed había recibido a los dos pitbulls para cuidarlos un par de días antes y que incluso se le advirtió por su instinto agresivo, pero Peed no hizo caso y aceptó cuidarlos.

“Entiendo que no fue intencional, pero acabo de hablar con mi hija el martes y le dije que necesitaba sacar a (esos) perros de su casa”, dijo la madre de Trena, Helen Harris.

Waynesha Peed, hija mayor de Trena Peed, abrió una página de GoFoundMe para reunir fondos destinados a los servicios funerarios de la víctima, así como su traslado a Virginia, donde vive parte de su familia.

Asimismo, la recordó como un “ejemplo de fuerza, amor y determinación” que se había recuperado de la muerte de dos de sus hijos en dos accidentes automovilísticos diferentes.