Polémica por retoque de escotes en fotos de alumnas de Florida

Padres y estudiantes de una secundaria del noreste de Florida, Estado Unidos, mostraron su disgusto por el retoque de las fotos de sus hijas en el anuario escolar, en las que les subieron los escotes, mientras que el equipo masculino de natación sale incluso en traje de baño.

La escuela Bartram Trail alteró al menos unas 80 fotos de jovencitas, agregando más ropa, para hacerlas lucir más conservadoras, lo que ha provocado la burla de sus compañeros por las redes sociales y la furia de sus padres.

Especialmente en varias de las fotos se subió el escote de las menores, agregando de forma tosca más tela para cubrirlos.

This is a before and after yearbook photo taken of Bartram Trail 9th grade high school student, Riley O’Keefe.



She says it was deemed inappropriate by the school and photoshopped in the printed edition.



Parents and students are now asking for a major change.@ActionNewsJax pic.twitter.com/f8MjkZMDOw