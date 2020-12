Por error, arrestan a hombre afroamericano en mall de Virginia

Un hombre afroamericano fue detenido por error frente a su familia en un mall de Virginia, en los Estados Unidos.

El cliente se encontraba en el área de comida de Lynnhaven Mall, en Virginia Beach, el sábado pasado, cuando un policía se acercó y lo esposó. "¿Qué estás haciendo?", cuestionó una de las mujeres que acompañaba al hombre, según un video que ella compartió en Facebook.

Jamar Mackey fue acusado de haber hurtado tarjetas de crédito, aunque él no había cometido ningún delito. Él y su esposa estaban almorzando con su hijo de 13 años y un bebé recién nacido.



El hombre le pidió al oficial que al menos no lo detuviera frente a su familia y que mejor salieran del Lynnhaven Mall. El agente llevó a Mackey esposado afuera del centro comercial. "¿Qué hizo? ¡Él no hizo nada!", gritó la usuaria Kiara Love.

Otro policía se acercó a la escena mientras la mujer alegaba que no habían dejado que el hombre diera alguna explicación.

Según los oficiales, Jamar Mackey coincidía con la descripción del sospechoso: un hombre afroamericano con rastas, junto a un niño vestido de rojo.

Al final, el oficial que realizó la detención le quitó las esposas. Entonces, la pareja comenzó a reclamarle al agente. "Es increíble que estas cosas pasen en el 2020. Es por todo esto que peleamos", gritó furioso.

Luego de que se viralizó el video en redes sociales, el Departamento de Policía de Virginia Beach ofreció una disculpa a Mackey.

“Ciertamente, cualquiera estaría molesto por ser detenido por algo que no hizo”, expresó el Jefe Neudigate del comunicado. Además, el departamento aseguró que inició una investigación de los hechos.

