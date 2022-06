¡Pride! 20 frases e imágenes para celebrar el Orgullo LGBTQI+

El 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBTQ+, que representa a las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, queer y más categorías de diversidad sexual.

Es un día para reivindicar sus derechos humanos, pero muchas personas también viajan o acuden a marchas donde abundan los festivales, la diversión y, por supuesto, la inclusión.

Aquí algunas frases de miembros de la comunidad o de personas que apoyan el movimiento.

1. Soy una mujer fuerte, negra, lesbiana. Cada vez que lo digo, me siento mucho mejor.- Brittney Griner.

2. “Nunca te dejes intimidar por el silencio. Nunca te permitas ser una víctima. No aceptes la definición de tu vida de nadie; defínete a ti mismo”.- Harvey Fierstein.

3. “El amor nunca se equivoca”.- Melissa Etheridge.

4.- “Amarse a uno mismo es el comienzo de un romance para toda la vida”.- Óscar Wilde.

5. “Este mundo sería mucho mejor si hiciéramos un esfuerzo por ser menos horribles los unos con los otros”.- Elliot Page.

6. “Mis silencios no me protegieron. Tu silencio no te protegerá”.- Audre Lorde.

7. “Odio la palabra homofobia. No es una fobia. No tienes miedo. Eres un imbécil”.- Morgan Freeman.

8. “El género y la sexualidad son muy fluidos. Está bien cambiar de opinión un millón de veces y descubrir qué funciona para ti. Está bien tomarse su tiempo”.- Amanda Stenberg.

9. “Quiero hacer lo correcto y no esconderme más. Quiero marchar por la tolerancia, la aceptación y la comprensión. Quiero tomar una posición y decir: ‘Yo también’”.- Jason Collins.

10. “Cuando todos los estadounidenses son tratados como iguales, sin importar quiénes sean o a quién amen, todos somos más libres”.- Barack Obama.

11. “Tus juicios sobre otra persona dicen más sobre tu propio carácter que el carácter de la persona a la que estás señalando con el dedo”.- Alaric Hutchinson.

12. “Las personas LGBT son algunos de los agentes de cambio y líderes más valientes y potentes que he conocido, y los defensores más enérgicos de los vulnerables y sin voz, porque saben lo que es estar allí”. -Ronan Farrow.

13.- “Para mí, lo transgénero es la realidad de mi vida. Es la realidad de mi existencia y es algo que he llegado a creer que es hermoso en mí”.-Laverne Cox.

14. “Me caí del útero y aterricé en los tacones altos de mi madre”.- Leslie Jordan.

15. “Personalmente, salir del armario fue una de las cosas más importantes que he hecho, quitarme de los hombros la piedra de mentiras que ni siquiera me había dado cuenta que estaba cargando”.- Sir Ian McKellen.

16. “Siempre habrá enemigos. Es hora de dejar de ser tuyo”.- Larry Kramer.

17. “No hay nada malo contigo. Sólo hay muchas cosas malas en el mundo en el que vives”.- Chris Colfer.

18. “Somos poderosos porque hemos sobrevivido”.- Audre Lorde.

19. “Los derechos de los homosexuales son derechos humanos”.- Hillary Clinton.

20. “La gente mirará. Haz que valga la pena”.- Harry Winston.