Príncipe Harry, criado para darle sus órganos a su hermano William

El príncipe Harry ha estado en medio de la polémica desde que se filtraron los primeros adelantos de su libro Spare o En la Sombra, en donde se encargó de hacer fuertes y dramáticas revelaciones sobre su vida y la familia real.

Entre las decenas de acusaciones contra su famosa familia, Harry aseguró que fue criado para ser una granja de órganos para su hermano, es decir, para ofrecer repuestos de sus órganos en caso de que William los necesitara en algún momento de su vida.

Harry, el repuesto del heredero

“Dos años mayor que yo, Willy era el heredero, mientras yo era el repuesto. Yo era la sombra, el apoyo, el Plan B. Me trajeron al mundo en caso de que algo le pasara a Willy”, escribió el príncipe.

Agregó que nació para darle “si es necesario, una pieza de repuesto. Un riñón, tal vez. Transfusión de sangre. Una mota de médula ósea”.

Desde que nació quedó clara la razón de su existencia “y se reforzó regularmente a partir de entonces”.

Ejemplificó su posición en la familia real explicando que William y Charles no pueden viajar en un avión juntos para evitar que los dos corran el mismo riesgo de morir siendo los dos principales herederos al trono, esto antes de que Charles tomara el trono tras la muerte de la reina Isabel II.

Por el contrario, Harry dio a entender que “a nadie le importaba un carajo con quién viajaba” ya que como era el “repuesto” no importaba.

Fue a los 20 años que se enteró de su papel como repuesto cuando le dijeron que Charles se refirió a él de esa forma cuando nació.

“¡Maravilloso! Ahora que me has dado un heredero y un repuesto, ¡mi trabajo ha terminado!”, fue lo que supuestamente el rey le dijo a la princesa Diana tras el nacimiento de los dos príncipes.

Ante las afirmaciones del príncipe, la familia real no se ha declarado oficialmente al respecto; sin embargo, algunas fuentes cercanas se han dirigido a los grandes medios británicos para revelar la postura de los miembros.

Harry, secuestrado por una secta psicológica y Meghan

Un insider le dijo a The Independent que la familia inmediata cree que Harry “ha sido secuestrado por un culto de psicoterapia” y su esposa Meghan Markle y que temen haberlo perdido “por completo” por las creencias de este culto.

“Ha sido secuestrado por un culto de psicoterapia y Meghan. Es imposible que regrese en estas circunstancias”, dijo la fuente.

Dentro de su narrativa, Harry escribió que William se negó a unirse a terapia y este hecho los llevó a tener una discusión de 72 horas

“Su estrategia era evidentemente obvia: no me encontraba bien, lo que significaba que no era inteligente. Como si todo mi comportamiento necesitara ser cuestionado”, escribió Harry. Se convirtió en una discusión, que se prolongó durante 72 horas”.

“De vez en cuando me di cuenta de que mi peor temor se estaba haciendo realidad: después de meses de terapia, después de trabajar duro para volverme más consciente, más independiente, era un extraño para mi hermano mayor”, agregó.

