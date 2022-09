Príncipe Harry dice que la reina Isabel era su “brújula”; promete honrar a Carlos III

El príncipe Harry rindió este lunes homenaje a su difunta abuela, la reina Isabel II, a la que se refirió como su "brújula", y prometió "honrar" a su padre en su nuevo papel como rey Carlos III.

En su primera reacción pública desde la muerte de la reina el jueves, Harry, de 37 años, quien abandonó la monarquía en 2020, afirmó estar "eternamente agradecido" a su abuela, a la que dijo echar "mucho de menos".

