Un legislador republicano de Oklahoma ha enfrentado una ola de críticas por poner a consideración un proyecto de ley que considera "terroristas" a los sospechosos de ser pandilleros de origen hispano y no a los de otras razas o etnias.

El representante estatal JJ Humphrey presentó a consideración del congreso estatal, de mayoría conservadora, el proyecto de ley HB 3133, que en su texto nombra específicamente a los latinos.

La medida establece que cualquier persona de ascendencia hispana y miembro de una pandilla criminal o que haya sido condenada por un delito relacionado con pandillas debe ser considerada como "terrorista".

El republicano dijo a la televisora KFOR que la medida está enfocada en detener la "invasión masiva de nuestra nación".

Aseguró que "uno de los mayores problemas son los cárteles, los cárteles mexicanos".

El senador estatal demócrata Michael Brooks, quien se desempeña como vicepresidente del grupo minoritario del Senado de Oklahoma, fue uno de los primeros en criticar el proyecto.

"Que la ley trate a las personas de manera diferente según su raza u origen étnico sólo crea mayores divisiones", advirtió.

Ante las críticas, Humphrey dijo a KFRO que no hubo mala intención al hacerlo y reconoció que existen pandillas con miembros de otras nacionalidades.

"Pido disculpas por usar simplemente la palabra hispano, pero no me equivoqué. Nuevamente, estos (los pandilleros) son hispanos. La realidad es que son hispanos. No hay nada de qué avergonzarse", sostuvo.

Puntualizó que en este momento el gran foco está en dos pandillas mexicanas que son principalmente las que están involucradas en el tráfico de fentanilo, personas y otros tipos de actividades relacionadas con la frontera sur.

Agregó que planea cambiar el lenguaje del proyecto de ley de "hispanos" a "indocumentados ilegales".

De ser aprobada la ley entraría en vigencia el próximo noviembre. EFE