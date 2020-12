Protestan en NY por arresto de dueño de bar que violó restricciones por Covid

El copropietario de un bar de la ciudad de Nueva York que brindó servicio bajo techo, desafiando las restricciones por la pandemia de coronavirus, fue arrestado después de una operación en la que agentes vestidos de civil entraron y pidieron comida y bebidas, informó la policía.

Varias personas se manifestaron a gritos el martes cuando los agentes arrestaron a Danny Presti, el copropietario de Mac’s Public House en Staten Island.

El bar está en una zona naranja —de riesgo intermedio_, designada así por el gobernador Andrew Cuomo debido al aumento de las tasas de COVID-19, y se suponía que no debía atender a los clientes en su interior. Pero los propietarios declararon que el bar estaba una “zona autónoma”, en coincidencia con manifestantes que reclamaron el control de un vecindario de Seattle en junio.

El bar recibió una multa de varios miles de dólares, pues continuó dando servicio bajo techo a los clientes y operando después de las 10 p.m., en violación de un toque de queda para el servicio de restaurantes que Cuomo impuso en toda la ciudad.

A tavern on Staten Island became a protest site after its manager was arrested for ignoring Gov. Andrew Cuomo’s coronavirus restrictions which mandate a 10 p.m. curfew at New York bars. https://t.co/8r8if1NsI1 pic.twitter.com/FwuWzdIt2k

Según un comunicado del sheriff Joseph Fucito, agentes vestidos de civil entraron el martes y pidieron comida a cambio de una “donación” obligatoria de 40 dólares. Los agentes uniformados entraron entonces y luego de comprobar que el negocio violó las medidas, emitieron multas por violaciones estatales y municipales.

Presti, de 34 años, no cooperó y fue acusado de obstrucción de las tareas públicas además de los cargos derivados del servicio no autorizado de alimentos y bebidas, informó la policía.

Lou Gelormino, un abogado que representa al bar, estuvo presente durante la operación policial y también recibió una multa.

May be many battle cries from from this point forward. This evening in Staten Island at Mac’s Public House normal Americans have finally taken a stand against the communist who have invaded our country.

OPEN UP! OPEN UP! OPEN UP! #OpenUpNYC!

pic.twitter.com/se8P90NT4T