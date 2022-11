¿A qué hora y dónde ver los juegos de la NFL en Thanksgiving (2022)?

Esta semana se celebra el Thanksgiving Day en Estados Unidos y una de las tradiciones se esta celebración son los juegos de la National Football League (NFL) que se realizan ese día.

Este jueves los aficionados al futbol americano disfrutarán de una cartelera triple para abrir la Semana 12 de la temporada.

En cada Día de Acción de Gracias se acostumbra que jueguen los Cowboys de Dallas y los Lions de Detroit, como anfitriones de los primeros dos partidos.

Esta tradición comenzó en 1934, cuando el equipo de Detroit quería obtener más promoción y organizó un juego durante el Thanksgiving Day. Pese a los pronósticos de que nadie se distraería de la festividad para ver el juego, el proyecto fue todo un éxito.

El equipo de los Cowboys de Dallas se unió a la tradición en 1966, también para impulsar al equipo.

Años después, tanto Detroit como Dallas cerraron un convenio con la liga para poder recibir partidos cada Día de Acción de Gracias.

El de 2022 será el juego número 83 de los Lions y en Thanksgiving, pero ha perdido los últimos cinco encuentros. Para Dallas es el juego 55 de Acción de Gracias, aunque ha perdido cuatro de los últimos tres partidos.

#OTD in 1934, the @Lions played their first Thanksgiving game against the @ChicagoBears at University of Detroit Stadium. Identified players include #14 George Christensen, #5 Ace Gutowsky, #10 Bill McKalip, #47 Zuck Carlson, and #76 Ookie Miller. pic.twitter.com/Q5kZjDhMX5