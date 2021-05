¿Qué se sabe de la ‘mujer zombie’, el video que se hizo viral en Seattle?

Un video está causando revuelo en redes sociales por mostrar una supuesta ‘mujer zombie’ vagando por calles de Seattle, en el estado de Washington.

Si bien muchos usuarios aseguran que es real, otros tantos han expresado su escepticismo diciendo que es falso o que es parte de un montaje.

Se trata de un video, filmado y compartido en varias partes en TikTok y después recopilado en YouTube, en el que aparece una mujer en calidad de desconocida con algún tipo de malestar, caminado angustiosamente y gritando por las calles.

En las imágenes, la mujer aparece arrastrando una pierna con un solo zapato, las manos apretadas alrededor del pecho sosteniendo como una clase de bolsa con líquido en el interior como si se tratara de sangre; así como el rostro desfigurado y apenas tres mechones de cabello sobre un cuero cabelludo en malas condiciones.

Mientras vaga por las aceras, un grupo de policías tratan de ayudarla, sin embargo no lo hacen en seguida.

Más adelante en otra escena del video, los agentes se encuentran alrededor de ella, mientras yace en el suelo todavía gritando angustiada.

En algún momento cuando se le ofrece ayuda médica y es puesta sobre una camilla, la mujer continúa gritando y llorando, entre la lucha que mantiene con los agentes, se le escucha suplicar que la dejen y que no quiere regresar al hospital.

La propietaria de los videos había descrito inicialmente las imágenes como “La cara, ropa desgarrada, tres mechones de cabello. Gritos agonizantes. Estaba impactada. La policía terminó viniendo a ayudarla”.

A través de otra publicación en TikTok, la propietaria, identificada como Ishea Brown Couch, dijo que las imágenes las captó desde su ventana y que quedó impactada por la apariencia de la mujer.

“Al vivir en una ciudad como Seattle, no es raro que las personas no tengan los recursos para cuidar adecuadamente su salud mental, su vivienda, su adicción, y por eso, desafortunadamente, no es anormal escuchar a alguien gritar así en medio del día”, dijo.

“Cuando miré por la ventana y vi su cara, estaba realmente conmocionada y un poco asustada, porque nunca había visto alguien con ese aspecto”, añadió.

Asimismo, dijo que compartió los videos por “curiosidad mórbida”, pero que decidió borrarlos tras hacerse virales porque la mujer merecía “compasión”.

TikTok removed my original video, but this is an update on the woman who was outside my window. ##fyp ##foryoupage ##update

Hasta los últimos informes, la identidad de la mujer zombie de Seattle se desconoce, aunque los usuarios de redes sociales han dicho que quizá se trataba de una actuación y no de una situación real donde la mujer había sufrido algún tipo de accidente como otros más habían comentado.

De hecho, usuarios de Twitter sugirieron que la mujer era parte de la filmación de la película KIMI, la cual contará una historia que gira en torno a una situación de salud global y crimen.

Lo anterior explicaría su apariencia, sus gritos, la angustia y hasta la ayuda de los policías. Según los informes, dicho filme se estará grabando en la ciudad de Seattle durante este mes.

I was trying to figure out what it is too, and a lot of people are pointing out it might be filming for a movie called KIMI since the car plate is a Washington plate and it’s being filmed in Seattle. I really hope that’s all it is