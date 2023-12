Si viajas en carretera, una de las mejores formas de agilizar tu paso por las casetas de México es pagando con telepeaje y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer la lista de los mejores y los peores dispositivos TAG.

El TAG es un dispositivo que funciona de forma electrónica para el cobro automático de peajes en las casetas de cobro y en algunos estacionamientos de plazas comerciales.

El telepeaje se puede adquirir en tiendas autorizadas, pero también se suelen encontrar cerca de las casetas de algunas autopistas de México.





¿Qué tipos de TAG existen?





Portátil: se puede colocar en varios vehículos y funciona con comunicación por campo cercano.

Calcomanía: se adhiera al parabrisas del auto y es intrasferible.

Exterior: Se atornilla en una superficie

Las antenas detectoras colocadas en las casetas y accesos identifican los dispositivos TAG para realizar el cobro. El pago se puede realizar de tres formas, con prepago desde una tarjeta de crédito o débito, con el prepago domiciliado o pospago, que se asocia a una tarjeta de crédito.





¿Cuáles son los dispositivos TAG con más quejas, según Profeco?





La Procuraduría Federal del Consumidor dio a conocer cuáles son las empresas de telepeaje con más quejas:

En primer lugar se encuentra Pase Tag con 63 quejas y Tag Televía en segundo con 23. ViaPass, con cinco quejas, y Capufe-IAVE, con tres, son las empresas con menos reclamaciones entre diciembre de 2018 y octubre del 2023.

Los principales motivos de reclamación ante Profeco fueron la realización de cobros no reconocidos por el cliente y no reembolsar los montos por abonos no aplicados al saldo.

También se presentaron quejas porque al querer cruzar, el TAG marcó que era inválido o que no tenía saldo.

Profeco recomienda elegir el TAG y el método de pago que mejor se acomode a las necesidades del automovilista “sin que te presionen, condicionen o nieguen la venta a cambio de comprar algo que no quieras o exigir pagos o anticipos sin que se haya firmado un contrato”.

Además, la dependencia señala en la Revista del Consumidor que los clientes de telepeaje tienen derecho a que se les reponga su dinero, y hasta obtener una bonificación del 20 por ciento, al incumplir su servicio.