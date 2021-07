“Regresen a su país de morenos”: grita mujer a latinos en estacionamiento de Texas

Una mujer fue captada en video mientras lanzaba insultos racistas contra una pareja de latinos en un estacionamiento de Texas, en Estados Unidos.

Los hechos se registraron en el estacionamiento de una tienda TJ Maxx en New Cane, luego de que una mujer estadounidense acusó que supuestamente los latinos golpearon su camioneta.

Sin embargo, los hispanos afirmaron que la mujer los había agredido antes y por ello comenzó la discusión.

La mujer bajó de la camioneta blanca en la que viajaba para gritar a los latinos, quienes se encontraban en un automóvil plateado. “Tenemos cámaras. Es lo que estoy diciendo. Yo no le pegué a tu mierda”, exclamó la estadounidense.

El hombre latino le reclamó a la mujer de la camioneta que había golpeado su auto, lo cual negó.

“Regresen a su país de morenos”, dijo furiosa la estadounidense y se alejó de la pareja, quienes le reclamaron por su comentario racista.

Racist woman in Texas tells an innocent family to "go back to your Brown country" pic.twitter.com/jhvHyEUZmN