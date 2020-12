Un excursionista fue rescatado cinco horas después de haber caído desde un acantilado de más de 100 pies de altura (30 metros) en Hell Canyon, cerca de Ensign Peak, en Salt Lake City, Utah.

El hombre de 29 años se encontraba caminando a las orillas de Hell Canyon cuando resbaló y cayó sobre un borde del acantilado.

Un grupo de visitantes que se encontraba en el lugar escuchó los gritos de ayuda del hombre que llevaba casi cinco horas esperando a ser rescatado. De inmediato se pusieron en contacto con el cuerpo de rescate de Hell Canyon.

Cuando llegó el personal del Departamento de Bomberos de Salt Lake City, el hombre fue encontrado con sustanciosas lesiones en gran parte de su cuerpo tras el impacto de la caída. Su cadera, la pelvis y varios huesos de las piernas estaban rotos.

Según los informes del Departamento de Bomberos, el hombre se encontraba ejercitándose desde las 4:30 am en la zona cuando se acercó demasiado a la orilla y se resquebrajó el pedazo de tierra, cayó sobre una piedra a mitad del acantilado, tras el incidente, perdió su teléfono celular, por lo que le resultó imposible llamar a emergencias.

Alertó a las personas que se encontraban de visita en el lugar con gritos y utilizó una lámpara para atraer la atención en la ubicación exacta en la que se encontraba tirado.

En redes sociales, las autoridades compartieron un video del rescate, en el que se mostró al equipo de bomberos descendiendo por el acantilado y acomodando a la víctima en una camilla.

Here you can see crews lowering the man down the cliff side. pic.twitter.com/obxq3FqZB1