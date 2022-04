Retiran 60 toneladas de carne molida por contaminación de E.coli

Autoridades de salud de Estados Unidos informaron una nueva alerta de seguridad alimentaria vinculada a casi 60 toneladas de carne molida probablemente contaminada con la bacteria E.coli.

El Servicio de Seguridad e Inspección Alimentaria (FSIS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) emitió un comunicado señalando que la empresa Lakeside Refrigerated Services había iniciado con un retiro de 60 toneladas de carne molida debido a una alerta de contaminación.

Al parecer la carne ya había sido distribuida a marcas como Thomas Farms, Nature’s Reserve y Marketside Butcher.

Las cargas de carne fueron fabricadas entre el 1 de febrero y 8 de abril y enviadas a varias tiendas minoristas del país. Los productos afectados llevaron el número de establecimiento EST. 46841 dentro de la etiqueta de inspección del USDA.

Las autoridades sugieren tirar el producto, lavar y desinfectar las superficies que entró en contacto con la carne. Por su parte, las personas que hayan consumido este producto y hayan presentado síntomas de la infección deben reportar el caso y buscar atención médica.

La contaminación por la cepa 0103 de la bacteria E.coli fue identificada durante las pruebas de rutina del FSIS de productos importados. Hasta el momento no se han registrado enfermedades vinculadas a la bacteria, pero las autoridades de salud y la misma empresa, con sede en Nueva Jersey, no descartan que haya personas afectadas o haya conforme avancen los días.

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), las personas que enferman de E.coli pueden experimentar síntomas de dos a ocho días posteriores al día de consumo. El diagnóstico se realiza luego de un análisis de heces y el reporte médico de otros síntomas.

“Muchos laboratorios clínicos no analizan la E. coli productora de toxina Shiga no O157 (STEC) como la O103 porque es más difícil de identificar que la STEC O157:H7”, señala USDA en su comunicado de prensa.

Síntomas

- Los principales síntomas incluyen calambres estomacales severos, diarrea (a veces con sangre) y vómitos.

- También hay presencia de fiebre oscilante en los 38.5ºC.

Las mejoras comienzan a aparecer después de 5 y 7 días, pero puede haber casos en los que la infección se extienda o empeoren los síntomas si no hay una atención médica adecuada.

Prevención

Las personas más vulnerables a contraer una infección por E. Coli son los niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con sistemas inmunes débiles, con cáncer, VIH/SIDA o diabetes, destacan los CDC.

- Es necesario lavarse bien las manos después de ir al baño y cambiar pañales.

- Antes y después de preparar alimentos y comerlos.

- Después de estar en contacto con animales como perros, gatos o de granja, así como en su entorno.

- Lavar y desinfectar los alimentos, utensilios y cocina.

- En caso de que no haya agua o jabón disponible, se puede utilizar desinfectantes de manos a base al menos 60 por ciento de alcohol, si bien no eliminan todas las bacterias, si las disminuye. No son sustitutos del jabón y agua corriente.