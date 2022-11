Rey Felipe felicita a selección de España por el 7-0 ante Costa Rica; “ha sido una auténtica gozada”

El rey Felipe VI acudió este miércoles al vestuario de la selección española para felicitar al equipo nacional por su victoria por 7-0 ante la de Costa Rica en el debut de ambas en el Mundial de Qatar 2022, y le dijo a los jugadores que el partido "ha sido una auténtica gozada, un espectáculo".

"En mi vida he acudido a un partido de la selección con un resultado así. Lo hemos disfrutado, ¿cómo no?, como todo el mundo. Además del resultado, hemos disfrutado de veros jugar; ha sido una auténtica gozada", dijo Felipe VI a los internacionales en un vídeo distribuido en la cuenta de Twitter de la Casa del Rey.

"No soy experto, pero no he visto fallo alguno ("alguno sí", apostilló a su lado el seleccionador, Luis Enrique Martínez). Ha sido una auténtica gozada, un espectáculo. Empezar así da gusto, aunque queda mucho por delante, evidentemente", señaló el Rey.