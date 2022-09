"Se sintió terrible"; los videos y testimonios del sismo de 7.4 en México

Un sismo de 7.4 grados de magnitud sacudió este lunes el centro de México justo cuando se conmemoraban dos poderosos terremotos que dejaron miles de muertos en 1985 y 2017, informaron las autoridades.

El Sismológico Nacional, que originalmente ubicó la magnitud en 6.8 grados, detalló en Twitter que el epicentro se localizó 59 km al sur de Coalcoman (estado de Michoacán), en la costa del Pacífico.

Protección Civil descartó el riesgo de tsunami.

El temblor activó la alerta sísmica, que suena un minuto antes de la ocurrencia del fenómeno, provocando escenas de pánico en varios sectores de la capital, de 9.2 millones de habitantes.

"Hasta ahora no se reportan daños", escribió en su cuenta de Twitter la alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

La alerta sísmica, seguida del temblor, sonó menos de una hora después de que millones de personas participaran en un simulacro nacional, que se realiza todos los 19 de septiembre.

Este es el tercer sismo que se registra un 19 de septiembre en la historia de México luego del ocurrido en 1985, con magnitud de 8.1 grados y que dejó más de 10,000 muertos, la gran mayoría en la capital.

El mismo día de 2017 otro sismo de 7.1 grados golpeó al centro del país con saldo de 369 fallecidos.

Videos del sismo de 7.4 en México (2022)

Me salí antes del simulacro para no espantarme y me agarró a media calle el temblor. Vean el edificio del Holiday Inn. #sismo #cdmx pic.twitter.com/n0lUAvi2P7