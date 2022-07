Suman 15 muertos por las inundaciones en Kentucky (Videos)

El número de muertos por las inundaciones en el centro y este de Kentucky ( Estados Unidos ) ha ascendido a 15 personas, según indicó este viernes el gobernador de ese estado, Andy Beshear.

El gobernador dijo que entre los fallecidos hay ancianos y "probablemente niños", y advirtió de que esta cifra subirá y podría ser "más del doble".

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este viernes la declaración de Kentucky como zona de "desastre mayor" para confirmar la ayuda federal que el Gobierno del país dará al estado para hacer frente a estas inundaciones, informó la Casa Blanca en un comunicado.

Al amanecer de este viernes, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) el tramo del río Kentucky en la ciudad de Jackson alcanzó la cota más alta jamás registrada con 13 metros, superando un récord establecido en 1939.

Beshear ya declaró el jueves el estado de emergencia en todo Kentucky y hoy las advertencias de inundaciones siguen en efecto para la mayor parte de la región.

Drone shots of the #Flooding in #Kentucky after it the water has receded several feet. #KyWx pic.twitter.com/UPgp6XRzx4