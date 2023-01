Super Bowl LVII: horario, cómo verlo y quienes jugarán el 12 de febrero

Tras las finales de conferencia de este domingo ya quedaron definidos los dos equipos que jugarán el Super Bowl LVII de la National Football League (NFL), en Estados Unidos.

Los Chiefs de Kansas City, liderados por Patrick Mahomes, finalmente le ganaron el final de la Conferencia Americana a Joe Burrow y los Bengals de Cincinnati, con un marcador 23 - 20, con una victoria de último minuto con un gol de campo de Harrison Butker.

Por parte de la Conferencia Nacional, los Eagles de Filadelfia se impusieron 31 - 7 ante un lesionado equipo de los 49ers de San Francisco, que ante las bajas de sus sus cuatro quarterbacks tuvo que habilitar a Christian McCaffrey en esta posición.

Para el Super Bowl 2023 se espera que Kansas City y Filadelfia ofrezcan un partido memorable para los fanáticos del futbol americano.

La última ocasión que ambos equipos llegaron al Súper Tazón se enfrentaron a Tom Brady. En 2018, los Eagles vencieron a los Patriots de New England, mientras que los Chiefs en 2021 perdieron contra los Buccaneers de Tampa Bay.

¡Mahomes por fin le ganó a Burrow y los @Chiefs son los campeones de la AFC! #NFLMX | #ChiefsKingdom pic.twitter.com/8yyeSNXRRz — NFL México (@nflmx) January 30, 2023

¿Cuándo es el Super Bowl 2023?

La edición LVII del Super Bowl se llevará a cabo el próximo domingo 12 de febrero, a las 17:30 horas (tiempo del Centro de México).

La sede del partido más importante de la NFL será el State Farm Stadium, ubicado en Glendale, Arizona.

¿Cómo ver el Super Bowl LVII en México?

En México se podrá ver el partido más importante de la NFL a través de televisión abierta y en sistemas de cable.

En tele abierta se transmitirá por el Canal 5 de Televisa y el Canal 7 de TV Azteca.

En sistemas de cable, el Super Bowl 2023 se verá por los canales de ESPN y Fox Sports. Además, está disponible en la plataforma NFL Game Pass.

¿Quién estará en el show de medio tiempo del Super Bowl 2023?

Este 2023, el show de medio tiempo del Super Bowl lo protagonizará la cantante Rihanna en el centro del campo del State Farm Stadium.

El espectáculo será patrocinado por Apple Music y producido por DPS con Roc Nation y Jesse Collins.

Aunque la lista de canciones no se revelará con anticipación, se espera que la artista originaria de Barbados lleve al Súper Tazón los grandes éxitos de su carrera musical, como Umbrella, This Is What You Came For y Only Girl.