Texas: Reportan tiroteo en secundaria de Arlington

Un tiroteo se registra este miércoles en un instituto de secundaria en la localidad de Arlington, en Texas (EE.UU.), sin que por el momento las autoridades hayan confirmado si hay víctimas.

La Policía de Arlington informó en su cuenta de Twitter que estaba desplegada en la zona del tiroteo en la escuela de secundaria de Timberview.

We are on scene at a shooting at Timberview High School. We are doing a methodical search and working closely with @ATFHQ @mansfieldisd Police, @MansfieldPDTX @GrandPrairiePD and other agencies. We will be announcing a parent staging location soon once the location is identified pic.twitter.com/R08TuHPMHh