Tirador de escuela en St Louis traía 600 rondas de munición consigo: policía

Un hombre armado de 19 años que mató a tiros a dos personas el lunes en una escuela secundaria de la ciudad estadounidense de St. Louis tenía 600 rondas de municiones pero la rápida respuesta de las autoridades evitó una tragedia "aún más horrible", dijo el martes el jefe de policía local.

Orlando Harris, quien se graduó el año pasado de la Escuela Secundaria Central de Artes Visuales y Escénicas de St. Louis, en Misuri (centro-este de Estados Unidos), fue abatido por agentes de policía que respondieron rápidamente al ataque en la escuela.

El jefe de policía de la ciudad de St. Louis, Mike Sack, señaló en rueda de prensa el martes que Harris estaba armado con un rifle semiautomático estilo AR-15 y tenía varios cargadores de municiones atados al pecho y llevaba una bolsa con abundante recarga.

"Parece que entró al edificio con más de 600 rondas de municiones en su cuerpo", indicó Sack, quien subrayó que esa cantidad "es mucha munición".

"Este podría haber sido un escenario horrible. No lo fue por la gracia de Dios", expresó.

Según la Policía, se respondió en cuatro minutos a la denuncia de la presencia de un "tirador activo" en la escuela. Los agentes armados destacados abatieron a Harris en un intercambio de disparos.

Además, Sack indicó que se había encontrado un documento escrito a mano en el automóvil de Harris en el que expresaba su deseo de "realizar el tiroteo en la escuela".

"No tengo amigos. No tengo familia. Nunca he tenido novia. Nunca he tenido una vida social. He sido un solitario toda mi vida", escribió.

Un profesor de educación física de 61 años y un estudiante de 16 años murieron en el ataque y otras siete personas resultaron heridas.