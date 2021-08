La estrella de la gimnasia Simone Biles logró derrotar los "demonios en la cabeza" que le habían impedido competir hasta ahora y se colgó un bronce en barra de equilibrio en una jornada olímpica que vivió un momento apoteósico con el récord del mundo del noruego Karsten Warholm en el 400 m vallas.

En el último día de competición en el Centro Gimnástico Ariake llegó el momento que todo el mundo esperaba: la reaparición de Biles.

"Somos seres humanos, no sólo atracciones, y pasan cosas por detrás de las que la gente no tiene ni idea", añadió, precisando que también había perdido a su tía hace dos días.

El bronce endulza la dura semana de Biles, desde que la estrella más esperada de estos Juegos se retirara en la final del concurso general por equipos por sus "demonios en la cabeza" que le provocaron falta de confianza para competir.

En esta última jornada de la gimnasia en Tokio-2020 se llevaron los últimos oros la china Guan Chenchen (barra de equilibrio), su compatriota Xou Jingyuan (barras paralelas) y el japonés Daiki Hashimoto (barra fija).

El otro gran momento de esta jornada se vivió en el Estadio Olímpico con la final de los 400 m vallas, en la que Warholm pulverizó su propio récord del mundo, rebajándolo en 76 centésimas, para convertirse en el primer atleta que baja de los 46 segundos en esa prueba (45.94).

"Pensaba en esto día y noche, en obtener esta medalla para mi colección. No he tocado ni una valla y he sido incluso capaz de reacelerar en el final. Ha sido algo enorme, es histórico", celebró Warholm tras su récord.