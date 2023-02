El mítico Tom Brady, quien anunció el miércoles a los 45 años su retiro definitivo del deporte, fue el mejor jugador de la historia de la liga de football americano (NFL) y se cansó de marcar récords.

Mariscal de campo, desafió las leyes del tiempo de uno de los deportes físicamente más peligrosos y se marcha como su mayor coleccionista de récords y títulos, con siete conquistas del Super Bowl de diez disputados.

"Iré al grano de inmediato: Me retiro, para siempre", dijo el astro de los Tampa Bay Buccaneers en un vídeo publicado en sus cuentas de Twitter e Instagram.

"Sé que todo el proceso fue enorme la última vez. Esta vez, cuando me he levantado esta mañana, he pensado en pulsar el botón de grabar y contároslo a vosotros primero", continuó.