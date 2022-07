Tormentas en Nueva York dejan severas inundaciones en el metro y calles principales

En medio de la reciente ola de calor que azota Nueva York, una tormenta eléctrica hizo que la ciudad quedara bajo el agua y aparecieran cascadas de agua sucia en las estaciones del metro.

A través de redes sociales se están viralizando videos que muestran varias partes de la ciudad inundadas y con serios daños en los servicios públicos de transporte debido a los aguaceros que llegaron a inicios de esta semana.

El servicio del metro suspendió sus labores en al menos tres estaciones del norte de Manhattan debido a que grandes cantidades de agua inundaron las plataformas, así como las vías y afectaron las escaleras y pasillos principales.

Un video compartido en Twitter mostró la forma en que la estación Washington Heights se convirtió en una cascada de agua sucia, inundándose hasta 14 pulgadas sobre la calzada y afectando el tercer riel que proporciona energía eléctrica a los trenes subterráneos, informó la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA).

La cuenta de Subway Creatures publicó un video que mostró cómo una columna de agua brotó como cascada en el borde de la plataforma en la estación Jefferson Street L, además de otros dos videos de más estaciones de la MTA completamente bajo el agua.

En otras imágenes, los usuarios del metro fueron captados caminando sobre los pisos encharcados y evitando los chorros de agua sucia.

Luego del desastre que provocaron las torrenciales lluvias, la limpieza del servicio del metro, así como de principales avenidas y carreteras comenzaron, ayudando a drenar el agua sucia y recolectando la basura que se juntó.

Asimismo, le dieron mantenimiento a las vías del metro para evitar cortocircuitos y otros incidentes ocasionados por la humedad.

NEW: Take a look at the flooding caused by this on Dyckman St #stormwatch @News12BX @News12 pic.twitter.com/D8mFFchD61