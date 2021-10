Tragedia de Alec Baldwin en set, recuerda muerte de Brandon Lee de “El Cuervo”

El accidente en el que se ha visto involucrado el actor estadounidense Alec Baldwin, que hoy mató a una persona e hirió a otra al disparar una pistola que supuestamente era de fogueo durante el rodaje de una película, recuerda a otros parecidos que han tenido lugar mientras se rodaban películas o videos musicales.

Además de la mujer fallecida, identificada como la directora de fotografía Halyna Hutchins (42 años), los disparos también hirieron al director del filme, Joel Souza (48), que fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos del centro médico Christus St. Vincent en las inmediaciones de Santa Fe, en el estado de Nuevo México (EE.UU.).

- Aparte del de Baldwin, el caso más conocido es el de Brandon Lee, modelo y actor estadounidense de artes marciales e hijo de Linda Emery y del famoso artista de artes marciales Bruce Lee, quien falleció el 31 de marzo de 1993, a los 28 años de edad, durante el rodaje de la película "El Cuervo", tras recibir una bala de calibre 11 mm en lugar de un cartucho de fogueo.

El accidente se produjo debido a un error en la manipulación de cartuchos reales empleados en la filmación por falta de presupuesto.

Polaroids of Brandon Lee taken behind the scenes of "The Crow" 1993 (1/2) pic.twitter.com/FS68syACvp